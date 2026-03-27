Kia hat im slowakischen Werk in Zilina mit der Produktion des EV2 begonnen. Der EV2 ist nach dem EV4 das zweite Elektromodell von Kia, das in Europa montiert wird. Daher bezeichnet der südkoreanische Autobauer den EV2 als "weiteren Meilenstein in Kias regionaler Elektrifizierungsstrategie". Da der EV2 auch der bisher kleinste und günstigste Elektro-Kia in Europa ist, wird nicht nur das Portfolio um einen weiteren Stromer ergänzt, sondern auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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