Emittent / Herausgeber: Alphapet Ventures GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AlphaPet Ventures übernimmt Cpro Food, eine der führenden Super-Premium-Marken für Hunde- und Katzennahrung in Belgien



27.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







München, 27. März 2026: AlphaPet Ventures, Europas führende digitale Markenplattform für Premium-Tiernahrung, hat die belgische Super-Premium-Marke Cpro Food in seine europäische Plattform aufgenommen. Mit Cpro Food setzt AlphaPet seine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie fort und tätigt die fünfte Akquisition seit 2020. AlphaPet Ventures (AlphaPet) digitalisiert den Tiernahrungsmarkt und entwickelt und vertreibt erfolgreich Premium-Marken in ganz Europa. Das Portfolio umfasst etablierte Marken wie Wolfsblut, Wildes Land, Arden Grange, Herrmann's Manufaktur und JR Pet Products. AlphaPets Multikanal-Strategie verbindet ein starkes digitales Direct-to-Consumer-Geschäft (D2C) mit einem kundenorientierten Ansatz über eigene Plattformen und Partnerschaften mit führenden Handelspartnern im B2B-Segment. Cpro Food wurde 2014 von den Schwestern Anne-France und Béatrice Germeau in Ans/Lüttich (Belgien) gegründet und hat sich als führende Super-Premium-Marke für Hunde- und Katzennahrung in Belgien etabliert. Das Sortiment umfasst hochwertiges Trockenfutter, Nassfutter und Snacks, die über ein starkes Netzwerk von Fachhandelspartnern und Züchtern vertrieben werden. Der Fokus auf belgische Herkunft und höchste Qualitätsstandards hat Cpro Food eine marktführende Position im belgischen Premium-Segment gesichert. Marco Hierling, Gründer und CEO von AlphaPet: "Anne-France und Béatrice haben mit Cpro Food eine beeindruckende Marke aufgebaut, die als 'Local Hero' im belgischen Super-Premium-Segment perfekt in unser Portfolio passt. Cpro ergänzt unsere Präsenz in Europa ideal und eröffnet uns den Zugang zum belgischen Markt - einem der Tiernahrungsmärkte mit dem höchsten Premium-Anteil in Europa." "Mit Cpro Food als nächstem Schritt unterstreicht AlphaPet erneut die Stärke seiner Buy-and-Build-Strategie. Fünf Akquisitionen in sechs Jahren, jede erfolgreich in die Plattform integriert: Das ist eine Erfolgsbilanz, die in der europäischen Tiernahrungsindustrie ihresgleichen sucht", erklärt Fritjof Franz, Managing Partner bei capiton. Anne-France Germeau: "Was uns von Anfang an überzeugt hat, war, dass AlphaPet genauso denkt wie wir - Qualität steht an erster Stelle, keine Kompromisse. Diese gemeinsame Einstellung in einem europäischen Unternehmen zusammenzubringen, ist eine einzigartige Chance." Béatrice Germeau: "Seit über zehn Jahren beweisen wir, dass Premium-Qualität und Wachstum sich nicht gegenseitig ausschließen. Mit AlphaPet haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und unser Wachstum unterstützt - nicht nur in Belgien." Das gesamte Cpro-Team bleibt an Bord. Die Gründerinnen Anne-France und Béatrice Germeau werden die nächste Wachstumsphase aktiv begleiten und gemeinsam mit AlphaPet Kontinuität für Kunden und Partner sicherstellen. Die Akquisition wurde durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Patria Investments übernahm die Rolle des Lead-Investors der Finanzierungsrunde, mit einem signifikanten Beitrag von Venture Stars und der Unterstützung bestehender AlphaPet-Gesellschafter. Mark Nicolson, Partner und Head of Primary Investments bei Patria, erklärt: "Wir freuen uns, AlphaPet bei der Umsetzung seiner Akquisitions- und Internationalisierungsstrategie zu unterstützen, und blicken zuversichtlich auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit dem ambitionierten Management-Team von AlphaPet." Die Fremdfinanzierung wurde von CVC bereitgestellt und unterstreicht deren fortwährende Unterstützung von AlphaPets Buy-and-Build-Strategie. AlphaPet wurde beraten von Altius (Legal Belgien), LutzAbel (Legal Deutschland), Deloitte (Financial & Tax), A&O Shearman (Financing Legal) und Sonntag & Partner (Tax & Structure). Cpro wurde beraten von PwC (Lead Advisor) und Linklaters (Legal). Über AlphaPet Ventures AlphaPet Ventures ist Europas führende technologiegetriebene Markenplattform für Premium-Tiernahrung. Durch die Kombination von Multikanal-Distribution, digitalem Markenaufbau und end-to-end Technologielösungen transformiert AlphaPet den Tiernahrungsmarkt. Organisches Wachstum und eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie haben ein schnell wachsendes Portfolio führender europäischer Premium-Marken geschaffen. Geleitet von der Vision "Gesundes Futter für jedes Haustier" treiben AlphaPets Tochtergesellschaften und Marken die Premiumisierung und Digitalisierung des Tiernahrungsmarktes voran. Über Cpro Food Cpro Food wurde 2014 von Anne-France und Béatrice Germeau in Ans/Lüttich (Belgien) gegründet. Das Unternehmen hat sich als eine der führenden Super-Premium-Marken für Hunde- und Katzennahrung in Belgien etabliert und ist in über 370 Fachhandelsgeschäften sowie bei mehr als 1.150 professionellen Züchtern gelistet. Das Sortiment umfasst hochwertiges Trockenfutter, Nassfutter und Snacks mit Fokus auf belgische Herkunft und höchste Qualitätsstandards. Cpro Food wird dem belgischen Fachhandel für Heimtiere auch weiterhin treu bleiben. Über capiton capiton ist eine unabhängige, eigentümergeführte Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Fondsvolumen von über 1,6 Mrd. EUR. Das aktuelle Portfolio umfasst 14 mittelständische Unternehmen und unterstützt Management-Buyouts sowie Wachstumsfinanzierungen für etablierte Unternehmen. Über Patria Investments Patria ist eine führende Alternative-Investment-Gesellschaft mit über 37 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf resiliente Schlüsselsektoren. Mit einem verwalteten Vermögen von über 50 Mrd. USD und globaler Präsenz strebt Patria Investments danach, konsistente Renditen in attraktiven, langfristigen Investitionsmöglichkeiten zu erzielen und gleichzeitig nachhaltigen Wert für die Gesellschaft zu schaffen. Über Reimann Investors Reimann Investors ist ein Family Office und Unternehmensverbund, der Mitglieder der Unternehmerfamilie Reimann vertritt. Das Unternehmen konzentriert sich auf hochliquide Kapitalmarktinvestments und Direktbeteiligungen an wachstumsstarken digitalen Unternehmen in den Bereichen SaaS und FinTech. Über Venture Stars Venture Stars ist ein Münchner Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf Frühphaseninvestments in innovative, digitale B2C- und B2B-Geschäftsmodelle. Die Venture-Stars-Partner sind selbst erfahrene Serienunternehmer und arbeiten eng mit den Gründern der Portfoliounternehmen zusammen. Venture Stars war Mitgründer von ePetWorld, das später durch die Fusion mit pets Premium zu AlphaPet wurde. Die Zusammenarbeit mit Venture Stars geht über die Bereitstellung von Kapital hinaus und umfasst Know-how, Netzwerkzugang und praktische operative Unterstützung bei Themen wie Strategie, Organisationsentwicklung, Finanzierung und Exit-Planung.





Press Contact



Moriz Jürgens

Landsberger Str. 234

80687 München

Mobile: +49 157 57949081

moriz.juergens@alpha.pet

alpha.pet/de/presse/









Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News