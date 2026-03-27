Erfurt (ots) -Bei KiKA werden die Osterferien vom 30. März 2026 bis 10. April 2026 zu einer Zeit voller Abenteuer, Rätsel und tierischem Spaß: Mit Film- und Serienpremieren gibt es auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und im TV ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie. Ausgewählte Formate sind mit Untertiteln, in Gebärdensprache und mit Audiodeskription verfügbar. Online warten Spiele, Bastelideen und eine "Schloss Einstein"-Oster-Challenge.Bereits vor Ostern wird es bei KiKA tierisch unterhaltsam: Die frechen Stadthasen Max, Kela und Chester läuteten die Osterferien mit der Premiere von "Rabbit Academy - Die Häschenschule" (SWR/KiKA/NDR/hr) ein. Bereits 20 Folgen stehen auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) bereit. Im TV wird ab 27. März 2026 täglich um 18:00 Uhr eine Premiere-Folge gezeigt.Das Angebot in den Osterferien wartet vom 30. März bis 10. April 2026 auf allen KiKA-Plattformen mit Animationsserien wie "DINO MATES - Ferien bei Madame Freudenreich" (KiKA) oder "Die Borger" (SWR) auf.Auf geheimnisvolle Spurensuche geht es am Samstag, den 4. April 2026, zusammen mit den Dektektivinnen Kim, Marie und Franzi in "Die drei !!!" (KiKA). KiKA zeigt alle zehn Folgen der Disney+ Original Serie auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und ab 11:55 Uhr im TV. An Ostersonntag feiern zwei Spielfilme auf allen KiKA-Plattformen Premiere: "Die Kinder aus der Silberstraße" (ZDF) um 13:25 Uhr und "Elli - Ungeheuer geheim" (hr) um 15:10 Uhr. Abgerundet wird der Osterspaß auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und im TV mit der Abenteuerserie "Ormhildur, die Mutige" (NDR) ab 7. April 2026 um 16:40 Uhr, in der das Mädchen Ormhildur sich nach dem Schmelzen der Gletscher freigelassenen magische Kreaturen stellen muss.Zusätzlich stehen auf kika.de vielfältige Online-Inhalte rund um Ostern zu Verfügung: Von Bastelaktionen, Spielen bis hin zu einer "Schloss Einstein"-Oster-Challenge, bei der Fans vom 3. bis 9. April 2026 bei genauem Schauen der neuen Folgen der Staffel 29 "Schloss Einstein"-Merch gewinnen können. Mehr Informationen gibt es auf kika.de.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6244606