Die CTS Eventim-Aktie erlebt am Freitagmorgen einen brutalen Kurssturz von -20% und fällt damit fast auf ein neues 3-Jahrestief. Was steckt hinter dem massiven Einbruch und können Anleger hier nun zu einem sehr guten Kurs zugreifen? Dividendenkürzung trotz guter Entwicklung Auslöser des heutigen Kurssturzes der CTS Eventim-Aktie war die Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr und des Ausblicks auf das laufende Jahr. Bei beiden sorgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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