Die KI-Firma Anthropic verbot die Nutzung ihrer Technik für autonome Waffen und Massenüberwachung - und wurde für das Pentagon zum Gegner. Ein Gericht stoppt das Vorgehen des Ministeriums. Die KI-Firma Anthropic hat einen Etappensieg in ihrem Streit mit dem Pentagon über die Verwendung Künstlicher Intelligenz im Militär errungen. Eine Richterin erließ eine einstweilige Verfügung, mit der die Einstufung von Anthropic als Lieferketten-Risiko für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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