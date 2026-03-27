© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie DAX-Konzerne haben 2025 den schwächsten Umsatz und Gewinn seit 2021 erzielt. Mit einem Rückgang von 0,6 Prozent beim Umsatz und einem Gewinnminus von 4 Prozent ist die Lage ernst.Die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr schwache Ergebnisse erzielt. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung EY verzeichneten die 40 größten DAX-Konzerne im Jahr 2025 den niedrigsten Gewinn und Umsatz seit 2021. Der Gesamtumsatz aller Unternehmen im Deutschen Aktienindex sank um 0,6 Prozent, und der Gewinn ging um vier Prozent zurück. Besonders negativ fiel das vierte Quartal aus, in dem der Umsatz um 3,3 Prozent und der Gewinn um 14 Prozent schrumpften. Die schwache …Den vollständigen Artikel lesen
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