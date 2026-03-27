Das niederländische Unternehmen Onesurance beginnt eine Pilotphase im deutschen Versicherungsmarkt. Das InsurTech setzt dabei auf eine neue KI-gestützte Lösung zur Datenanalyse, die Versicherer und Makler bei der Bestandsverwaltung unterstützen soll. Onesurance ist ein niederländischer Anbieter von KI-basierten Datenanalyse-Lösungen für Versicherungsmakler, Pools und Konsolidierungsplattformen. Das InsurTech ist seit über fünf Jahren in den Niederlanden am Markt und arbeitet mit mehreren teils international ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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