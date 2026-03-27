Ein Energiekonzern rückt zunehmend in den Fokus eines der größten Trends der kommenden Jahre. Der steigende Strombedarf durch Rechenzentren, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sorgt für eine Dynamik, die viele Anleger noch unterschätzen. Genau hier hat sich das Unternehmen frühzeitig positioniert und sich mit langfristigen Großverträgen eine starke Ausgangsbasis geschaffen.Fundamental überzeugt die Kombination aus Stabilität und Wachstum. Das regulierte Kerngeschäft liefert verlässliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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