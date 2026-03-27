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Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Sicherstellung des geplanten Unternehmenswachstums



27.03.2026 / 10:21 CET/CEST

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Pyramid AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Sicherstellung des geplanten Unternehmenswachstums Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 8,0 Mio. stärkt finanzielle Flexibilität

Gute Wachstumsperspektiven durch Materialisierung bestehender Rahmenverträge und starke Produktpipeline

Ausgabe von bis zu 5.766.968 neuen Aktien zum Preis von EUR 1,38 je Aktie

Bezugsfrist voraussichtlich vom 08.04.2026 bis zum 21.04.2026

Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1 als vorangehende Maßnahme bereits umgesetzt

Einladung zum Webcall am 02.04.2026 um 11:00 Uhr München, 27.03.2026 - Die Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A41YDL0) hat gestern die Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre bekannt gegeben. Dabei soll das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 5.766.968,00 durch Ausgabe von bis zu 5.766.968 neuen Aktien erhöht werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,38. Das Bezugsverhältnis ist 1:1, d. h. je eine bestehende Aktie berechtigt zum Bezug einer neuen Aktie. Von der Pyramid AG gehaltene eigene Aktien erhalten kein Bezugsrecht. Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 8,0 Mio. stärkt finanzielle Flexibilität Aufgrund der bestehenden Rahmenverträge und einer starken Produktpipeline verfügt der Pyramid-Konzern über gute Wachstumsperspektiven, die sich auch in der Umsatz- und Ergebnisplanung für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 widerspiegeln. Die Umsetzung dieses Wachstumspotenzials genießt für den Vorstand höchste Priorität und erfordert eine entsprechende finanzielle Ausstattung, die mit der geplanten Kapitalerhöhung sichergestellt werden soll. Mit dem Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 8,0 Mio. stärkt Pyramid ihre finanzielle Flexibilität und legt die Basis für die Umsetzung des geplanten Unternehmenswachstums. So trägt der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung nicht nur zu einer Verringerung der Nettoverschuldung bei, sondern sorgt auch für die notwendige Liquidität zur Ausweitung des laufenden Geschäftsbetriebs, beispielsweise durch Bereitstellung des erforderlichen Working Capital für Warenfinanzierungen. Durch die Stärkung des Working Capitals können außerdem Chancen im Einkauf verschiedener preissensibler Komponenten wahrgenommen werden, was potenziell auch zu Margenverbesserungen führen kann. Der Emissionserlös soll somit überwiegend zur Erhöhung des Working Capitals und zu einem kleinen Teil zu einer Rückführung langfristiger Bankkredite genutzt werden. Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG, erläutert dazu: "In Zeiten schwieriger Komponentenverfügbarkeit sind wir davon überzeugt, dass die kontinuierliche Lieferfähigkeit ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für unser Unternehmen darstellt. Eine gute Kapitalausstattung mit entsprechenden finanziellen Spielräumen ist daher essenziell für den zukünftigen Unternehmenserfolg." Vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit der kurzfristig gerechnet wird, soll das Bezugsangebot im Bundesanzeiger am 07.04.2026 veröffentlicht werden. Als Bezugsfrist ist der Zeitraum vom 08.04.2026 bis zum 21.04.2026 vorgesehen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (mwb) gezeichnet und den Aktionären zum Bezug angeboten werden (mittelbares Bezugsrecht). Etwaige im Rahmen des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden anderen interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Mit der Privatplatzierung nicht bezogener Aktien sind die CapSolutions GmbH und mwb beauftragt. Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1 als vorangehende Maßnahme bereits umgesetzt Als vorangehende Maßnahme hat die Pyramid AG bereits eine Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1 umgesetzt. Diese wurde von der außerordentlichen Hauptversammlung der Pyramid AG am 16. Dezember 2025 beschlossen. Mit Eintragung in das Handelsregister und erfolgter wertpapiertechnischer Umsetzung ist die Kapitalherabsetzung mittlerweile vollständig durchgeführt. Seitdem beträgt das Grundkapital der Gesellschaft insgesamt EUR 5.767.043,00 und ist eingeteilt in 5.767.043 den Namen lautende Stückaktien. Aktionäre erhielten dabei automatisch für je vier alte Aktien mit der ISIN DE000A40ZWM7 je eine neue Aktie mit der ISIN DE000A41YDL0 in ihre Depots eingebucht. Der Aktienkurs der Pyramid AG hat sich entsprechend der verringerten Aktienzahl erhöht, so dass sich die Vermögensposition der Aktionäre durch die Kapitalherabsetzung nicht verändert hat. Einladung zum Webcall am 02.04.2026 um 11:00 Uhr Die Pyramid AG wird am 02.04.2026 um 11.00 Uhr einen Webcall zu der geplanten Kapitalerhöhung durchführen. Die Registrierung für den Webcall ist unter folgendem Link möglich: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gxk46DXvQlig8vi5CAv5qg . DISCLAIMER Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen WERBUNG dar. Eine Investitionsentscheidung betreffend die neuen Aktien der Pyramid AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierinformationsblatts betreffend das öffentliche Angebot von bis zu 5.766.968 neuen Aktien der Pyramid AG erfolgen, dessen Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin") beantragt wurde. Das WIB wird nach erfolgter Gestattung voraussichtlich am 31. März 2026 kostenfrei im Internet auf der Website der Gesellschaft unter dem https://pyramid-ag.com/investor-relations/aktie/kapitalerhoehung erhältlich sein. Die Gestattung des WIB wird nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die BaFin zu verstehen sein. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des WIB erfolgen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. 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Mai 2026 in das Segment "Basic Board" sowie seit Februar 2026 in das Segment m:access der Börse München einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A41YDL0). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht - von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. 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