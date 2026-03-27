Berlin (ots) -"Vorsorge" ist ein Begriff, der in unserer Gesellschaft an immer stärkerer Bedeutung gewinnt. Das betrifft jeden, gleich welcher Schicht und Berufsgruppe. Auch Profifußballer beider Geschlechter. Deshalb stößt Konzept und Angebot des neugegründeten Startup TIMESCORE Zeitwertkonten im Fußball GmbH auf großes Interesse. Es geht hierbei nicht um die wirtschaftliche Absicherung im fortgeschrittenen Alter, vielmehr darum, vertragslose Jahre, Sabbaticals oder im Frauenbereich Schwangerschaften sowie der Blick auf die Karriere nach der Karriere zu beachten."Unsere auf den Profifußball zugeschnittenen Konzepte zur Nutzung von Zeitwertkonten helfen dabei, finanzielle Unsicherheiten auszugleichen und nachhaltige Personalstrategien zu etablieren. Gleichzeitig geben wir Fußballclubs ein weiteres Werkzeug in die Hand, um im Rahmen der ESG-Verpflichtungen ihrer Verantwortung gegenüber den Angestellten nachzukommen", erklärt der ehemalige Profi und Fußball-Nationalspieler Marko Rehmer, der als Geschäftsführer die TIMESCORE Zeitwertkonten im Fußball GmbH mitgegründet hat. Wichtig dabei für die Vereine: das TIMESCORE-Angebot richtet sich nicht nur an die Fußballprofis, sondern an jeden Angestellten der Klubs.Neben der Vereinsansprache, bei der insbesondere die zweite und dritte Profiliga sowie der Frauenbereich im Fokus steht, ist es TIMESCORE gelungen mit der Deutschen Fußballspieler-Vermittler Vereinigung e.V. (DFVV) einen wichtigen Kooperationspartner zu gewinnen, da die Berater in immer stärkerem Maße für ihre Klienten alle Bereiche der Vertrags- und Finanzgestaltung durchdenken. Der Beraterverband signalisierte, das Thema Zeitwertkonto als ein wichtiges weiteres Instrument in der ganzheitlichen Karriereplanung und damit als Hebel für eine gesicherte Nachkarrierezeit ansehen.Die Partnerschaft wird erstmals im Rahmen der DFVV-Jahrestagung am 17. April in München präsentiert.Pressekontakt:Sports2Business GmbHErlenring 16D-61118 Bad VilbelTelefon: +49 (0) 6101 9815943Original-Content von: TIMESCORE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182237/6244667