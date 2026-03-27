Köln (ots) -Frank Nielebock (54) wird ab 1. August 2026 neuer Sprecher der Geschäftsführung der WDR mediagroup GmbH. Er ist bereits seit 2017 Geschäftsführer des Unternehmens, sein Vertrag wird um weitere fünf Jahre verlängert. Neu in die Geschäftsführung aufgenommen wird Tobias Lammert (48), der bisherige Leiter des Geschäftsbereichs Marketing & Vertrieb. Der langjährige Geschäftsführer der WDR mediagroup GmbH, Michael Loeb (62), gibt zum 31. Juli 2026 seine Position auf eigenen Wunsch auf und verlässt das Unternehmen nach 25 Jahren. Die Personalien waren Thema der Aufsichtsratssitzung der WDR mediagroup GmbH am 26.03.2026.WDR-Intendantin und Vertreterin des Gesellschafters Dr. Katrin Vernau:"Mit Frank Nielebock und Tobias Lammert ist die WDR mediagroup auch in Zukunft hervorragend aufgestellt. Sie stehen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens in einem dynamischen Medienumfeld. Michael Loeb hat die WDR mediagroup über einen langen Zeitraum als wichtiger Impulsgeber erfolgreich geleitet und maßgeblich zur Professionalisierung des Vermarktungsgeschäftes beigetragen. Und das in einer Phase, in der sich die Rahmenbedingungen und Strukturen der Verwertung völlig verändert haben - vom Aufkommen digitaler Medien über nichtlineare Plattformen bis hin zu Angeboten wie 'ARD Plus'. Für sein Wirken danke ich Michael Loeb und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft."Der gelernte Jurist Michael Loeb trug in der WDR mediagroup GmbH von 2001 bis 2008 die Verantwortung für die Bereiche Programm und operative Fragen und wurde im Juli 2008 zum Geschäftsführer berufen. Seit September 2020 ist er zudem Geschäftsführer der ARD Plus GmbH. Darüber hinaus ist er Vorsitzender der ARD Werbung und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung bei der Bavaria Film GmbH. Nach seinem Ausscheiden wird Michael Loeb als Of Counsel für eine Anwaltskanzlei im Medien- und Technologiebereich tätig sein.Frank Nielebock kam Ende 2008 zur WDR mediagroup GmbH. Als Mitglied der Geschäftsleitung war er für die Bereiche Finanzen und Beteiligungen zuständig, bevor er im März 2017 kaufmännischer Geschäftsführer der WDR mediagroup GmbH und Stellvertreter von Michael Loeb wurde. Zuvor war Diplom-Kaufmann Nielebock ab 2002 als Geschäftsführer der Monaco-Film-Gruppe für die Bereiche Finanzen, Produktion und Personal verantwortlich. Parallel dazu war er als Prokurist und Director Corporate Affairs für die Odeon Film AG, deren Muttergesellschaft, tätig.Tobias Lammert, Diplom-Kaufmann, war Marketing-Manager bei RTL, Verkaufsmanager bei der ARD-Werbung SALES & SERVICES (heute ARD MEDIA GmbH) und von 2008 bis 2015 Verkaufsdirektor beim Vermarkter ARD & ZDF Fernsehwerbung. Seit 2015 ist Lammert Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb sowie Prokurist bei der WDR mediagroup GmbH und ist darüber hinaus seit 2024 Geschäftsführer der ARD MEDIA GmbH.Die WDR mediagroup GmbH ist die kommerzielle Tochter des Westdeutschen Rundfunks, vermarktet und verbreitet die Programmangebote des WDR. Weitere Informationen zum Portfolio unter wdr-mediagroup.com.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6244670