KI-Tools können täuschend echte Nacktbilder und -videos erzeugen - ganz ohne Zustimmung der dargestellten Personen. Das EU-Parlament plant jetzt ein neues Gesetz, das genau diese Nudifier-Apps verbietet. Die EU will stärker gegen Gewalt im Internet vorgehen. Im Fokus stehen dabei Anwendungen, die mithilfe von KI sexualisierende Bilder und Videos generieren - diese sogenannten Nudifier-Apps sollen künftig verboten werden. Damit reagiert das EU-Parlament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n