Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/03/2026
FR0013230612
2 820
15.4419
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/03/2026
FR0013230612
4 728
15.3671
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/03/2026
FR0013230612
2 293
15.4799
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/03/2026
FR0013230612
4 784
15.9599
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/03/2026
FR0013230612
15 211
15.8171
XPAR
TOTAL
29 836
15.7073
Contacts:
Tikehau Capital