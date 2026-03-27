Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Krieg hält unvermindert an und Hinweise auf ein bevorstehendes Ende der Militärschläge gibt es bislang kaum, so die Analysten der Helaba.Immerhin scheine es derzeit keine größeren Angriffe auf Ölförderanlagen oder sonstige Energieinfrastruktur in der Region zu geben und US-Präsident Trump habe sein Ultimatum erneut verlängert, um zehn Tage. Angriffe auf iranische Energieanlagen solle es in dieser Zeit nicht geben. Das könne sich aber ändern, sollte der Iran keine Verhandlungsbereitschaft erkennen lassen. Die Rhetorik zwischen den USA und Iran sei jedenfalls martialisch und die Unsicherheit bleibe groß. Gestern habe die Risikoaversion erneut zugenommen. Die Energiepreise seien wieder gestiegen, während es an den Aktienmärkten zu Kursverlusten gekommen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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