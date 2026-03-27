Der Geely-Konzern ist schon mit einigen Marken in Deutschland präsent, nun soll auch die Kernmarke folgen. Den Auftakt der Expansion markiert nun die Eröffnung des ersten deutschen Showrooms in Aachen. Außerdem gibt es Preisinfos zu den beiden Debüt-Modellen, darunter zum rein elektrischen E5. Geely will in Deutschland mit zwei SUVs debütieren und plant vor diesem Hintergrund die Eröffnung von mehreren Showrooms in der Bundesrepublik. Die erste Präsenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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