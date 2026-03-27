Der neue CAM Electromobility Report 2026 des Center of Automotive Management zeigt, dass die Zahl der in Deutschland erhältlichen E-Autos in den ersten Monaten des Jahres 2026 auf 155 Modelle gestiegen ist. Vor zwei Jahren lag der Wert noch bei 134 Modellen. Die Forschungseinrichtung von Prof. Dr. Stefan Bratzel in Bergisch Gladbach hat für ihren neuen CAM-Report die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland analysiert und diese mit den Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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