Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs hat sich das Kräfteverhältnis an den Märkten schlagartig verschoben. Während klassische "Krisenprofiteure" wie Staatsanleihen und Gold nur verhalten zulegen oder sogar nachgeben, dominieren Krypto-Werte und Energietitel die Gewinnerliste.Besonders auffällig ist die Entwicklung der digitalen Assets. Ethereum liegt mit einem Plus von rund 16 Prozent gegenüber dem S&P 500 im Beobachtungszeitraum an der Spitze, dicht gefolgt von Bitcoin mit gut zwölf Prozent. Einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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