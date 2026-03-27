Eschborn (ots) -Die Aktivrente soll laut Bundesregierung einen wirksamen Anreiz für Erwerbstätige bieten, länger im Berufsleben zu bleiben. Die Randstad-ifo-HR-Befragung für das 1. Quartal 2026 zeigt: Ältere Beschäftigte und Mitarbeitende in Rente sind auch unabhängig von dieser neuen Maßnahme in vielen Unternehmen längst fester Bestandteil der Personalplanung.Die zentralen Ergebnisse:- 70 % der Unternehmen beschäftigen bereits Mitarbeitende, die Rente beziehen,- 83 % dieser Rentner:innen waren schon vor Renteneintritt im Unternehmen beschäftigt,- 68 % der Unternehmen nennen Wissenserhalt und Know-how-Transfer als Grund für die Beschäftigung von Rentner:innen, weitere 64 % nennen den Arbeits- und Fachkräftemangel.Demografischer Wandel erhöht den Handlungsdruck in den BetriebenFast vier von zehn Unternehmen (38 %) reagieren auf den demografischen Wandel bereits mit eigenen Maßnahmen, um ältere Arbeitnehmende länger im Unternehmen zu beschäftigen. Von diesen Betrieben setzen 87 % auf flexiblere Arbeitsmodelle: vor allem auf Minijobs (60 %) und Beschäftigung in Teilzeit (58 %). Nur 25 % der Rentner:innen arbeiten weiterhin in Vollzeit in den befragten Unternehmen, 11 % in sogenannten "Midi-Jobs" und 5 % als freie Mitarbeitende."Beschäftigte über die Rente hinaus zu halten, wird zu einem immer wichtigeren Thema für Arbeitgeber", sagt Carlotta Köster-Brons, Leiterin des Hauptstadtbüros und nationale CSR-Koordinatorin bei Randstad Deutschland. "Schon heute sind 37 % der Beschäftigten in den befragten Unternehmen über 50 Jahre alt. Das birgt in den kommenden Jahren ein Risiko, denn der Verlust an Expertise ist für viele Unternehmen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung nur schwer auszugleichen. Auch wenn aktuell einige Industrieunternehmen Personal abbauen, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie und deren Zuliefer-Branchen, gibt es in vielen Branchen weiterhin eine große Knappheit an Fachkräften. Im Gesundheitswesen, der Bauindustrie oder auch im IT-Sektor wird der Mangel an Fach- und Arbeitskräften immer größer."Aktivrente gilt vielen Betrieben nur als Teil der LösungWird die Aktivrente dieses Problem lösen? Die Randstad-ifo-HR-Befragung zeichnet ein durchwachsenes Bild: Bisher bewerten nur 36 % der Personalverantwortlichen die Aktivrente als hilfreiches Mittel gegen den Arbeits- und Fachkräftemangel, davon 6 % als sehr hilfreich und 30 % als eher hilfreich. 36 % der Befragten stehen der Aktivrente neutral gegenüber, die restlichen 28 % sind nicht von ihrer Wirksamkeit überzeugt."Die Aktivrente ist ein sinnvolles arbeitspolitisches Instrument, um den Arbeits- und Fachkräftemangel abzumildern. Natürlich kann sie die Folgen des demografischen Wandels nicht nachhaltig lösen, aber die Aktivrente ist ein wichtiger Baustein in einem Paket aus Maßnahmen, die die Unternehmen brauchen, um sich zukunftsfest aufzustellen. Dazu gehören aber ebenso ein verstärkter Fokus auf eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie der dringend benötigte Abbau von bürokratischen Hürden, um Fachkräfte aus dem Ausland für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu begeistern."Über die Randstad-ifo-HR-BefragungDie vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q1 2026 (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmayCgKgZPo-2Bn7xv96kvIS-2Bz8vUBvt5MD-2FA88blTq0vrieBdmHSo44L1rV04PbhJW7R6NbSvc2i75qA7SNYh8L01U096nuMW1fzbL1JLJQJyBA-3D-3Dwarq_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS2XqRtfeKrfjosax7D2FMzpGfGiK2rg-2BnlUv3hS9B3z7YdfLa36XQ9lvvD1YREgrQceDRV7-2FyoPslm0l4-2FsXNW-2BKRib8lAp3n6eKRDq0EFxZJc4qFtB23BETftrt0-2B5zlBKhIwuukn2oO31VqOG07AQ3VxoSFSYyAqe3Vf3HcmhTgEzg-2FFSAODKwhv0PMu3qyztIgc7CsWCAGRbmCcvNQywC-2BkVT2oW6GF-2Brzb9xx0vvg-3D-3D). Die Befragung wird quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt. Die Studie befragt 500 bis 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen.Über RandstadRandstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen - Operational, Professional, Digital und Enterprise - unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.Randstad Deutschland ist mit rund 28.200 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie im Pressebereich (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC9cnqPISsmFfKwD-2BD00b5nvA8BThbV-2FIBT46VPx4meeJ4L6H3xyy4aoxN8XRZHMrPVituY0Q4Jw-2FxCFdSIyjdVslzSDsxOLrmassE-2BEop3zdeQ-2FmuUhAUb67tOkTWAM5nEvtaUYqxCHrhsF6i9j6mOimGboTQx3K3ZMCTEeoUUU0X9OPSpD4xbWGNlTGBq-2FDsbZnlQiWnYrBNXGj9t8-2FtW7zginBTDTvAGkMfEy1OY88JBsejhqYsQbQgCCRLmgcEDt5KsIm0C8bXwah2lZJotzCDq0QA4HDfEpKy2UzFMuH-2Fb81s7L2JPT05JRikRuid9NtReZqiYcE7zhXF2AI0Xnj0tAhwcKx5B0O-2BaDIv0px-2Fus7rcca1bwdz4pSsa30-2Fs5cMcouCJcSLhX55Rf1AMNAidwtjikGlR3yOc6jjHGEz6aD3C8McBm-2BnvwOcsmecMSPdKoZiM-2F8BYBG0gBioNi0NgCAfRe30kSCDKGjk2V-2B72kfmYHH7AszgxO-2B0BAH62M7PTv-2BBXlvFSCfYKnUTdK4-2Fid7VICHaPzujz9WKVnHy-2FtT1ikYiOgcBxzSLyktJaWT2bkCWqXh-2FqyauwS-2FJrfPk8dbXTw4pM32tQDZM186ramwDpGoZ91Z5W7wexMsZwwppKtIZNRV047z48Ve15rIPwyEqpFThSyVpT8Dr61BU5iRvAnYKUgobeyxfaAtLlcV31NyBi0Eh06Gkzj-2FjwOx4YHq93o5ZPqW-2BTFKzUsSx5Rf4T0mOQLYaK8Hk6K1udCx6K610GUDDmRewjC0DAF3SzEx7nNhYZ4Z9dxaBnG4xgCUPl2tcanL4oxq37n8-2BcU7DAPQU7JJvwF4S6BDVaewXWnHZYwcXa0KfKTqqXopxzlh3B9qlNev-2Fj0B9dmEXaMK3LZ2-2B5cUq514RszvbjglTE1mfGjSfr42VE59fxMoGjfnXLp8LCVjYQIUkvE3rPDHlciBixoQd1Av0vT3bWw2iIc2VQVYCJ6LeeC7HsGute-2B0H8ae12jMz71VFmj4LaEbjWCTpwTiP-2Bmh5F8grwFPdWeoErUqRQgT5JZiIRmF3KqjgAusI2grORUeEq-2BrHLL8mGp-2FGLdxwN-2FmtdjxFiVVA8W1hXGW2clMHIu-2BCDTerNSJ6EaRev39Nv96f71C7BNLxKyyRd8V-2B0jKvgPiZjojYQi9ngNTm-2FVcjTEUAdFf02Nc6elIoOEtQxj50PGTuc0bHbrW8eGAhnZN6NaAta0J-2B-2BM0Rxi3PRwUjqAzIkRucHngrNM7HmOp2NTuv7AE4opr5-2ByrfwhfxDAsVJHIAQ2DuvIXBAudxiJSfIhCrbo4ogBt9SUamePLMqfRcC5QE8NMmhENU00yNvxBEunmFZG4AqEAlHyfFnI1IKYslXaYcCK7eOa5KbRX31SOk1CYNJOGNM56iZ-2Bcwk0AiGsTbX4-2Fh1jinnhp7m-2BXiJ-2BQ9HZobBdDe3X7w8EIzi0Yk6WTx7sqBfgR9a1LcNuKecw3jFeQuqGef-2BjrhQDtLLhrYFkof15DOgSOfSfnu0QAcmN8eRC8ivsKtwtSGRmCwXtVhvaJW9VYpgQWrAPNsBtJ8B75-709_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS2XqRtfeKrfjosax7D2FMzpGfGiK2rg-2BnlUv3hS9B3z7YdfLa36XQ9lvvD1YREgrQceDRV7-2FyoPslm0l4-2FsXNW-2Bt7fGN8bq696-2FW2tt-2BchtU5uKY01lMtGSXugKhNOp6ZhyzO76C7VOxxNO-2FDvzgTmfSutmuNVv6yQHU-2Bk-2Bxwj5TGTH78LcpxpDwr-2BXbiook3xz64VKiI8BCRCnVWCAVtsfFusO5TWo-2Beb0tINLOG7Q6Q-3D-3D) von Randstad.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon 01525 / 450-9349E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. 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