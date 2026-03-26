Le 26 mars/March 2026The common shares of ICG Silver & Gold Ltd. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.ICG Silver & Gold Ltd. is a new mineral exploration and development company advancing the Tuscarora District in northern Nevada. The Company's strategy is centered on: (i) advancing the Tuscarora District through systematic exploration and technical studies; (ii) building a district-scale geological model, based on extensive drilling, sampling, geophysics and geochemistry data; and (iii) progressing the project toward resource definition and future development.__________________________Les actions ordinaires de ICG Silver & Gold Ltd. ont été approuvées pour une inscription sur le CSE.Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.ICG Silver & Gold Ltd. est une nouvelle société d'exploration et de développement minier faisant progresser le district de Tuscarora dans le nord du Nevada. La stratégie de la société est centrée sur: (i) faire progresser le district de Tuscarora grâce à une exploration systématique et des études techniques; (ii) construire un modèle géologique à l'échelle du district, basé sur des données étendues de forage, d'échantillonnage, de géophysique et de géochimie; et (iii) faire avancer le projet vers la définition des ressources et le développement futur.Issuer/Émetteur: ICG Silver & Gold Ltd.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): ICGNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 38 236 751Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 8 154 543CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 44892A 60 1ISIN: CA44892A 60 1 6Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: le 27 mars/March 2026Trading Date/Date de negociation: le 31 mars/March 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Marrelli Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for ICG. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.