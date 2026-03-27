München (ots) -Einladung zur Pressekonferenz am 02. April 2026 /11:00 UhrPresseClub München e.V. Marienplatz 22/IV (Eingang Rindermarkt) 80331 MünchenDer 6. Bayerischer Jugendpreis 2026 findet unter der Schirmherrschaft von Ursula Scharf MdL der Bayerischen Staatsministerin für Familie,Arbeit und Soziales statt. Felix Neureuther, ehemaliger Top-Skirennläufer, wird als Gründer der Felix Neureuther Stiftung und Wertebotschafter der Werte-Stiftung im Rahmen einer 'Mission Speech' die Bedeutung von Bewegung und Natur für Jugendliche hervorheben.Erstmals werden Bayerische Förderschulen direkt angesprochen, somit gibt der gemeinnützige Verein Initiative Werterhalt-Weitergabe e.V. allen bayerischen Schülerinnen und Schülern zwischen 15 und 18 Jahren die Chance mit Beiträgen teilzunehmen.Das Hauptthema des 6. IWW Schreibwettbewerbes 2026 lautet:Gesunde Kinder auf einer gesunden Erde - wie können wir die Zukunft gestalten?Hierzu stehen den Jugendlichen eine Vielzahl von Themen zur Verfügung. Die schriftlichen Beiträge können wahlweise in Tagebuchform/Kurzgeschichte/ Brief an eine Politikerin/einen Politiker oder als Leserbrief verfasst, eingereicht werden. Eine hochkarätige Juryentscheidet dann über die Siegerinnen und Sieger in den jeweiligen Altersklassen.Den Gewinnern winkt neben wertvollen Preisen auch eine mehrtägige Reise nach Berlin zum Deutschen Bundestag. Die Förderschulen erhalten hochwertiges Material zur BewegungsförderungStart Schreibwettbewerb: 02. April 2026 Abgabe: 08. Juni 2026Preisverleihung am Montag, 22. Juni 2026 um 14:00 Uhr im Literaturhaus in Münchenwww.bayerischer-jugendpreis.deAnmeldung bitte bis Mittwoch, den 01.04.2026 unter https://www.vereinonline.org/PresseClub_Muenchen_e_V/?veranstaltung=15305Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V. Maximilianstr. 2, 80539 München Dr. Ansgar Sommer, Vorstand und Pressereferent 0171/8250110Pressekontakt:BAYERISCHER JUGENDPREIS 2026Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V.Dr. Ansgar Sommer PressereferentMaximilianstraße 280539 MünchenTelefon: +49 (0)89 / 20 500 858 10Telefax: +49 (0)89 / 20 500 815 0Mobil: +49 (0)171 / 8250110info@werterhalt-weitergabe.deOriginal-Content von: Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155984/6244745