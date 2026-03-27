Der Bundestag hat am Freitag das Altersvorsorgedepot als neue, staatlich geförderte Riester-Alternative beschlossen. Ab 2027 soll ETF- und Fondssparen im Depot-Mantel möglich werden - mit Zulagen, Kinderbonus und einem Kostendeckel. So nutzen Sie das neue Angebot. Der Bundestag hat am Freitag (27. März 2026) das neue Altersvorsorgedepot samt Riester-Reform beschlossen. Ziel ist eine Neuaufstellung der geförderten, privaten Altersvorsorge, die einfacher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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