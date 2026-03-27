Steuer per App erledigen? Das geht - und zwar ziemlich gut. Wie Sie mit Apps und KI mehr Netto vom Brutto behalten und welche Anwendungen die höchsten Steuererstattungen versprechen, zeigt unser Vergleich - mit Blick auf Komfort, Funktionsumfang und Nutzerführung. Die Steuererklärungs-Saison 2026 ist gestartet und damit für viele wieder eine Pflichtaufgabe, die man gern vor sich herschiebt. Dabei lohnt sich der Blick auf die eigenen Unterlagen oft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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