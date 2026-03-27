Kiel (ots) -Auszubildende und Studierende aus Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern in Schleswig-Holstein (und seit diesem Jahr auch Mecklenburg-Vorpommern) können sich ab sofort für den Pflege-Azubi-Award (PAA) bewerben. Mit diesem Award wird erneut das Engagement der Auszubildenden der Pflege gewürdigt und zugleich für das Berufsfeld der Pflege geworben. Gesucht werden Azubis, die auf besondere Weise in ihrem Beruf und persönlichen Umfeld wirken und damit als Botschafterinnen und Botschafter für den Pflegeberuf auftreten.Unter dem Titel: "Deine Story, Deine Stimme, Dein Award" können bis zum 30. Juni 2026 Bewerbungsvideos veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt stehen vor allem die persönlichen Geschichten der Auszubildenden. Vergeben wird der Award vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), der größten Interessenvertretung privater Pflegeeinrichtungen."Bereits im vergangenen Jahr hatten wir die Möglichkeit, beeindruckende junge Menschen durch den Pflege-Azubi-Award zu ehren. Das ist ein wichtiges Zeichen für den Beruf. Wir suchen nicht die Schülerinnen und Schüler mit den besten Noten, sondern engagierte, überzeugte zukünftige Pflegefachkräfte", erklärt der bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck.Die Schirmherrschaft hat in Schleswig-Holstein bereits zum vierten Mal Ministerpräsident Daniel Günther übernommen. Zum Auftakt der Bewerbungsphase sagte er: "Im vergangenen Jahr wurden bundesweit mehr Ausbildungsverträge für Pflegeberufe abgeschlossen als zuvor. Das macht Mut - denn wir brauchen in unserer älter werdenden Gesellschaft mehr gut ausgebildete Pflegekräfte. Für unsere Gesellschaft ist diese Arbeit wertvoll und nicht zu ersetzen. Die Idee, motivierten Auszubildenden aus Pflegeberufen mit diesem Preis öffentlich Anerkennung auszudrücken und damit auch ein Licht auf die hervorragende Arbeit in der Pflege zu werfen, begrüße ich sehr."Für den "Pflege-Azubi-Award " können sich Personen ab 16 Jahren bewerben, die in Schleswig-Holstein im Jahr 2026 eine Ausbildung absolvieren oder abgeschlossen haben. Ganz gleich, ob privater Träger, Wohlfahrts- oder kommunale Einrichtungen - es spielt keine Rolle, wo die Ausbildung in Schleswig-Holstein stattfindet. Bewerben können sich alle Pflege-Azubis, Studierende und auch Klassen.So funktioniert es: Mit dem Handy ein Video aufnehmen, in dem Sie sich selbst und das Besondere am Pflegeberuf vorstellen und das Video mit den Kampagnenhashtags pflegeazubiaward2026 oder PAA2026 auf Ihrem Profil bei Instagram oder Tik-Tok hochladen. Aus allen eingereichten Videos wählt eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Pflegeausbildung die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Für den ersten Platz sind 1.500 EUR, für den zweiten 1.000 EUR und den dritten 500,- EUR ausgelobt. Die Preise werden am 1. Oktober 2026 durch Ministerpräsident Günther in Kiel verliehen.Alle Informationen unter https://www.pflegeazubiaward.de (https://www.pflegeazubi-award.de/)Pressekontakt:Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der LandesgeschäftsstelleTel.: +49 431 66 94 70 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6244755