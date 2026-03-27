Der Makler-Summit Süd-West am W&W-Campus in Kornwestheim wird erweitert: Am 28.04.2026 trifft sich die Community rund um den Jungmakler Award zum Community Day. Dort wird es um spannende Einblicke in funktionierende Maklersysteme, mehr Effizienz im Alltag und Klarheit bei der Wahl des richtigen Pools gehen. Die Jungmakler-Community hat einen neuen Treffpunkt - und zwar verknüpft mit dem Makler-Summit Süd-West am W&W-Campus in Kornwestheim bei Stuttgart, ausgerichtet von der bbg Betriebsberatungs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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