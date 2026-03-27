Der deutsche Bundestag hat die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge beschlossen. Die Änderungen, die auf den letzten Drücker inkludiert wurden, haben aber für Kritik gesorgt - insbesondere das staatlich organisierte Standarddepot. AssCompact hat einige Meinungen zusammengetragen. Gefühlt hat man in Berlin schon seit Ewigkeiten über die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge diskutiert - und nun kam der Beschluss doch unerwartet schnell. Am Freitag, den 27.03.2026 hat der Bundestag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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