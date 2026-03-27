Der österreichische Technologiekonzern legte am gestrigen Donnerstag (26. März) die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf 2026. Die Aktie musste im Anschluss einen gewaltigen Abverkauf über sich ergehen lassen. Die Marktakteure reagierten überaus empfindlich auf das Zahlenwerk. Vor allem die zurückhaltende Prognose für 2026 enttäuschte.Kontron - Zahlen 2025 Kontron (WKN: A0X9EJ | ISIN: AT0000A0E9W5 | ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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