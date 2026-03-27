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Shreehas Tambe übernimmt zum 1. April 2026 die Rolle des Executive Officer und Managing Director bei Biocon Limited



27.03.2026 / 11:25 CET/CEST

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BENGALURU, Indien, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) gab heute die Ernennung von Shreehas Tambe zum Chief Executive Officer und Managing Director bekannt. Die Ernennung tritt am 1. April 2026 in Kraft, nachdem der Nominierungs- und Vergütungsausschuss sowie der Vorstand ihre Zustimmung erteilt haben. Als erster CEO wird er das fusionierte Unternehmen führen, das als Plattform für Biosimilars und Generika dient, und damit dessen Fähigkeit stärken, im großen Maßstab zu agieren und auf globalen Märkten erfolgreich zu konkurrieren. Kedar Upadhye wurde zum Chief Financial Officer (CFO) von Biocon Limited ernannt. Dieser Führungswechsel folgt auf die vollständige Integration von Biocon Biologics Limited als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocon Limited, wodurch eine einfachere und einheitlichere Struktur geschaffen wird. Das Unternehmen ist durch die Integration bestens aufgestellt, um in den Bereichen Immunologie, Diabetes, Adipositas und Onkologie durch ein breit aufgestelltes Portfolio aus Biosimilars, Insulinen, komplexen Generika einschließlich Peptiden (GLP-1) eine führende Rolle einzunehmen. Kiran Mazumdar-Shaw, Executive Chairperson von Biocon Limited, erklärte: "Biocon ist stets dadurch gewachsen, dass wir die Bedürfnisse von Patient:innen frühzeitig erkannt und auf diese vorausschauend auf sie reagiert haben. Durch die Integration wird Biocon zu einem der wenigen Unternehmen, die weltweit Generika und Biosimilars unter einem Dach anbieten. Shreehas hat bei mehreren wegweisenden Meilensteinen außergewöhnliche Führungsqualitäten bewiesen - von der Leitung entscheidender strategischer Initiativen, darunter die Übernahme und Konsolidierung des Biosimilars-Geschäfts von Viatris, bis hin zum Ausbau unserer globalen Präsenz. Durch seine Führung entwickelte sich Biocon Biologics zu einem der fünf weltweit führenden Biosimilars-Unternehmen mit einer Bewertung von 5,5 Milliarden US-Dollar. Als erster CEO nach der Integration, bringt Shreehas fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, strategische Stringenz und ein unerschütterliches Engagement für die Förderung einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung mit. Ich bin zuversichtlich, dass Biocon unter seiner Führung den strategischen Fokus und die Umsetzungsstärke weiter schärfen wird, um nachhaltige globale Führungsstärke zu erreichen." Zum Beitrag von Siddharth Mittal zum Unternehmenserfolg sagte Frau Mazumdar-Shaw: "Ich möchte Siddharth für seinen enormen Beitrag zu Biocon danken. Seit seinem Eintritt bei Biocon im Jahr 2013 hat er sich als Finanzvorstand (CFO) und später als Chief Executive Officer und Managing Director in herausragender Weise verdient gemacht und maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen; nun wird er eine andere Führungsposition innerhalb der Biocon-Gruppe übernehmen." Shreehas Tambe, CEO und Managing Director von Biocon Limited, sagte: "Biocon steht an einem Wendepunkt, und ich übernehme diese Verantwortung mit der festen Entschlossenheit, das Vermächtnis des Unternehmens in Sachen Innovation und zugängliche Gesundheitsversorgung weiterzuführen. Die Zusammenarbeit mit Kiran in verschiedenen Phasen des Wandels hat mir gezeigt, wie tiefgreifend ihre Vision ist und welch starkes Fundament sie für dieses Unternehmen geschaffen hat. Ihr Handeln hat uns die Fähigkeiten, die Unternehmenskultur und die weltweite Glaubwürdigkeit verschafft, die wir für unsere nächste Wachstumsphase als fusioniertes Unternehmen benötigen. Während wir gemeinsam mit meinem Führungsteam voranschreiten, liegt unser Fokus darauf, unsere Präsenz in den Bereichen Immunologie, Diabetes, Adipositas, und Onkologie zu stärken und dabei unsere Stärken in Technologie, Wissenschaft und unsere globaler Präsenz zu nutzen. Gemeinsam bauen wir Biocon zu einem ambitionierten, größeren und zukunftsfähigen Unternehmen aus - einem Unternehmen, das Gesundheitssysteme stärkt und weltweit einen wesentlichen Beitrag zur preiswerten Versorgung der Patient:innen leistet. Wir fühlen uns unseren Mitarbeiter:innen gegenüber verpflichtet und sind bestens aufgestellt, um für alle unsere Stakeholder disziplinierten, langfristigen Wert zu schaffen." Über Shreehas Tambe Shreehas Tambe kam vor fast drei Jahrzehnten als Management-Trainee zu Biocon und hat in verschiedenen Führungspositionen maßgeblich zum weltweiten Ausbau mehrerer Geschäftsbereiche beigetragen. Während seiner Amtszeit als CEO und Managing Director von Biocon Biologics hat sich das Unternehmen zu einem der fünf umsatzstärksten Biosimilar-Unternehmen weltweit entwickelt und hat im Jahr 2025 eine Unternehmensbewertung von 5,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Darüber hinaus leitete er die transformative Übernahme der Biosimilar-Sparte und sorgte für dessen Konsolidierung, wodurch ein vollständig integriertes Biosimilar-Unternehmen entstand, das die gesamte Wertschöpfung vom Labor bis hin zu Patient:innen abdeckt. Zuvor war Shreehas als COO und später als stellvertretender CEO von Biocon Biologics tätig, wo er die unternehmensweiten operativen Aktivitäten sowie das globale Wachstum vorantrieb. In früheren Funktionen bei Biocon leitete er zudem den weltweiten Ausbau der Insulin- Sparte, einschließlich der Entwicklung der größten integrierten Insulin-Produktionsstätte Asiens in Malaysia. Shreehas begann seine Karriere im Bereich Forschung und Entwicklung und ist an über 60 Patenten als Erfinder oder Miterfinder beteiligt, was sein Engagement für die Förderung von Innovationen widerspiegelt. Als erster CEO und Geschäftsführer des fusionierten Unternehmens wird er dafür verantwortlich sein, die Position von Biocon als weltweit führendes Biopharmaunternehmen zu stärken, das sich den dringendsten Gesundheitsbedürfnissen der Welt widmet, indem es ein breitgefächertes Portfolio an Biosimilars, Insulinen, Generika und Peptiden (GLP-1) vorantreibt. Shreehas hat einen Master-Abschluss in Bioprozesstechnik vom ICT (UDCT) der Universität Mumbai und wurde mehrfach von der Branche ausgezeichnet, darunter mit dem "ET Edge India's Impactful CEO Award" im Jahr 2025, dem "BW Pharma World Pharma Leadership Award" sowie dem "Times Now Most Promising Business Leaders of Asia Award 2026". Er hat den indischen Biopharmasektor in führenden internationalen Foren vertreten und eng mit politischen Entscheidungsträger:innen bei Initiativen wie dem "Production Linked Incentive" (PLI) und dem Programm zur Förderung von Forschung und Innovation im Pharma- und MedTech Sektor (PRIP) zusammengearbeitet. Über Biocon Limited Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Ziel es ist, Patient:innen weltweit Zugang zu preiswerten, lebenswichtigen Arzneimitteln zu ermöglichen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, adressiert einige der wichtigsten globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich chronischer und nichtübertragbarer Erkrankungen, und bietet Biosimilars und Generika in großem Umfang und über zahlreiche Märkte hinweg an. Mit diesem breit gefächerten Portfolio konzentriert sich Biocon auf Bereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, die wichtige Therapiebereiche wie Immunologie, Diabetes, Adipositas, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Augenheilkunde und Knochengesundheit umfassen. Das Unternehmen hat weltweit bereits 10 Biosimilars und 30+ Generika auf den Markt gebracht. Darüber hinaus verfügt Biocon über eine solide Forschungs- und Entwicklungspipeline mit mehr als 20 Biosimilar- Wirkstoffen sowie GLP-1- Peptiden und weiteren komplexen Generika. Mit seinem "Lab-to-Patient"-Modell setzt Biocon seine Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein und integriert Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb, um eine zuverlässige und skalierbare Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Das Unternehmen ist in mehr als 120 Ländern tätig und verfügt über sieben Produktionsstätten, drei Forschungs- und Entwicklungsstandorte, 18 Niederlassungen weltweit sowie eine Belegschaft von über 9.500 Mitarbeiter:innen. Biocon's Niederlassung in Deutschland beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter:innen und bietet in 2026 mehr als 10 Arzneimittel im Gesundheitsmarkt an. Biocon wurde zum vierten Mal in Folge in das "S&P Global Sustainability Yearbook 2026" aufgenommen, was das Engagement des Unternehmens für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wachstum unterstreicht. Website: www.biocon.com

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