DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS USL7909CAA55 BAW/UFN
RAIZEN FU.FI 24/34 REGS USL7909CAC12 BAW/UFN
RAIZEN FU.FI 24/54 REGS USL7909CAD94 BAW/UFN
RAIZEN FU.FI 24/35 REGS USL7909CAE77 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS USL7909CAA55 BAW/UFN
RAIZEN FU.FI 24/34 REGS USL7909CAC12 BAW/UFN
RAIZEN FU.FI 24/54 REGS USL7909CAD94 BAW/UFN
RAIZEN FU.FI 24/35 REGS USL7909CAE77 BAW/UFN
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