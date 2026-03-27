London (ots) -Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat heute den offenen Verkauf von Phone (4a) Pro über nothing.tech (http://ots.de/yViZWy) und bei ausgewählten Handelspartnern gestartet.Preis und VerfügbarkeitPhone (4a) Pro ist in Schwarz, Weiß und Pink in zwei Varianten erhältlich:- 8+128 GB: 479 EUR | CHF 429- 12+256 GB: 549 EUR | CHF 499Folgend eine Übersicht der Sales Partner von Phone (4a) Pro in Deutschland, Österreich und der Schweiz:- Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, o2, Deutsche Telekom, 1und1, Sparhandy, Freenet, Cyberport, Otto- Österreich: Amazon, MediaMarkt, Etec, Cyberport, A1 Telekom- Schweiz: Digitec, Sunrise, Interdiscount, MediaMarktDas vollständige Presse-Kit mit Bildern, Videos und weiteren Informationen finden Sie in dem Media Kit zu Phone (4a) Pro (https://we.tl/t-sOmDNRciwrYVAD6o).Über NothingNothing entwickelt Technologie für eine Generation, die den Status quo hinterfragt. Das 2020 in London gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, Technik wieder erlebbar zu machen und Menschen zu ermutigen, ihre Persönlichkeit auszudrücken - durch preisgekrönte Produkte, die anders aussehen, anders klingen und sich anders anfühlen. Angetrieben von rebellischer Kreativität zählt Nothing heute zu den am schnellsten wachsenden Marken für Smartphones und Consumer-Audio weltweit und ist das einzige neue Smartphone-Unternehmen, das sich im vergangenen Jahrzehnt erfolgreich im Markt etabliert hat. Unterstützt von 11.000 Community-Investor*innen sowie über 450 Millionen US-Dollar führender globaler Investore*innen gestaltet Nothing die nächste Generation persönlicher Technologie - geprägt von Kultur, Kreativität und Community.Pressekontakt:Celina RauterbergBrand Communications Manager DACHcelina.rauterberg@nothing.techOriginal-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096249/100939231