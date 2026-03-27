Lange galt Apple an der Börse als der große Nachzügler im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Doch ein aktueller Strategiewechsel zeigt nun: Der iPhone-Konzern baut eine lukrative Mautstelle auf, während die Konkurrenz Hunderte Milliarden verbrennt.Apple plant laut Medienberichten, seinen Sprachassistenten Siri mit dem Update auf iOS 27 für konkurrierende KI-Modelle zu öffnen. Künftig können Nutzer verschiedene Dienste über Apps direkt einbinden. Damit vollzieht Apple einen harten Strategiewechsel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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