Die Ergebnisse von Kontron für das Geschäftsjahr 2025 wurden durch ein schwaches Q4 geprägt, das weitgehend auf die Underperformance von GreenTec/Wallbox zurückzuführen war. Die Umsätze des Geschäftsjahres beliefen sich auf 1,61 Mrd. EUR (-5 % im Jahresvergleich). Die zugrunde liegende Profitabilität hielt sich gut mit einem bereinigten EBITDA von 221 Mio. EUR (+15 % im Jahresvergleich, Marge +2,3 Prozentpunkte). Das Geschäftsjahr 2026 wird ein Übergangsjahr sein, belastet durch 25 Mio. EUR an Restrukturierungskosten für GreenTec, die strukturelle Stroy bleibt jedoch intakt: ein Rekordauftragsbestand von 2,5 Mrd. EUR, Defense und Transportation wachsen um über 20%, und Software + Solutions fungieren als struktureller Margentreiber für die Zukunft. Das Management skizzierte mittelfristige Ziele von 2,6 Mrd. EUR Umsatz und 420 Mio. EUR EBITDA bis 2030, unterstützt durch Rückenwind in den Bereichen Verteidigung, Transport/Eisenbahn und Cybersicherheit. Wir passen unsere Schätzungen nach unten an, um den neuen 2026er-Ausblick zu berücksichtigen, und kommen zu einem revidierten Kursziel von 34,00 EUR (alt: 36,00 EUR), während wir die Kaufempfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
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