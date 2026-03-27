Mit den Ergebnissen für das erste Quartal, die am 30. April veröffentlicht werden, erwarten wir einen schwachen Start, der im Einklang mit den Erwartungen steht, mit Umsätzen, die deutlich unter dem vierteljährlichen Laufzeitniveau liegen, und einem voraussichtlichen Nettoverlust. Dies deutet auf eine stärker nach hinten gelagerte Entwicklung im Jahr 2026 hin, wobei die Umsetzung im ersten Halbjahr entscheidend ist, um die Jahresprognose zu erfüllen. Während der Schwung im Bereich Optoelektronik unterstützend bleibt, könnten strukturelle Faktoren die Übersetzung der Nachfrage aus der downstream-Industrie in Werkzeugbestellungen abschwächen. Dennoch ist die breitere Erholung ungleichmäßig, mit anhaltender Schwäche im Bereich SiC und begrenzter Sichtbarkeit bei AI GaN. Da die Bewertung bereits eine relativ reibungslose Erholung bis 2027-28 einpreist und nur begrenzter Spielraum für Fehltritte besteht, sehen wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis allmählich weniger vorteilhaft werden. Daher senken wir unsere Bewertung von HALTEN auf VERKAUFEN bei einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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