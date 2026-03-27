CANCOM hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt und die Prognose für 2026 veröffentlicht, die erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigt, jedoch mit begrenzter Sichtbarkeit. Das EBITDA im vierten Quartal 2025 stieg im Jahresvergleich um 46,6 %, obwohl es durch Einmaleffekte unterstützt wurde. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 ging leicht zurück, und die Rentabilität schwächte sich ab. Die Segmentleistung bleibt uneinheitlich, wobei Deutschland unter Druck steht und das internationale Geschäft das Wachstum antreibt. Die neue Prognose impliziert eine Margenverbesserung, birgt jedoch Unsicherheiten. Dennoch bietet die solide Liquiditätsposition eine stabile Dividende von 1,00 EUR, was den Fokus auf die Aktionäre widerspiegelt. Angesichts der makroökonomischen Risiken, der geringen Sichtbarkeit, steigender Kosten für Hardware und der Unsicherheit bei der Umsetzung halten wir die HOLD-Empfehlung und ein Kursziel von 25,00 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se
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