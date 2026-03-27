Verhaltener Wochenschluss am Aktienmarkt

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss schwächer. Nach den starken Schwankungen zur Wochenmitte startet der DAX mit Abschlägen in den Handel. Auch an den internationalen Börsen überwiegt Zurückhaltung. Der Euro Stoxx 50 gibt leicht nach. Auch die US-Märkte tendieren vorbörslich ebenfalls leichter. In Asien schloss der Nikkei 225 im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht die erneute Verlängerung des US-Ultimatums an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus. Präsident Donald Trump gewährte Teheran einen zehntägigen Aufschub, verbunden mit der Zusage, bis Anfang April keine iranischen Energieanlagen anzugreifen. Für die Märkte ist das lediglich ein Zeitgewinn. Die Meerenge bleibt faktisch kaum passierbar, der Ölmarkt reagiert angespannt, und der hohe Brent-Preis signalisiert weiterhin erhebliches Eskalationsrisiko. Damit bleibt Energie der zentrale Risikofaktor für Inflation und Konjunktur und zugleich der wichtigste Taktgeber für die Stimmung an den Börsen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Jungheinrich Aktie gerät zum Wochenschluss etwas unter Druck. Zwar steigerte Jungheinrich im Geschäftsjahr Auftragseingänge und Umsatz, jedoch belasteten umfangreiche Sondereffekte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verkauf der russischen Tochter das Ergebnis. Das berichtete operative Ergebnis fiel deutlich niedriger aus als im Vorjahr, zudem wurde die Dividende spürbar gekürzt. Der grundsätzlich zuversichtliche Ausblick für das laufende Jahr reichte zunächst nicht aus, um die Enttäuschung über die Ergebnisqualität zu kompensieren.

Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf zeigt sich vorbörslich zwar unverändert, rückt jedoch nach einer kritischen Neubewertung in den Fokus. Hintergrund sind Wachstumsbedenken im Massenmarkt für Hautpflege sowie die starke Abhängigkeit von der Kernmarke Nivea. Zwar bleibt die Bilanz solide, doch fehlende kurzfristige Impulse bei Margen und Kapitalverwendung dämpfen aktuell die Fantasie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UN43LC 14,98 23774,490857 Punkte 16,17 Open End SAP SE Bull HC1RNA 3,32 113,267564 EUR 4,41 Open End DAX Bull UG4ZCA 7,08 21678,874486 Punkte 29,51 Open End DAX Bear UN3WTP 19,03 24214,563169 Punkte 11,48 Open End DAX Bear UN63M1 8,64 23182,985764 Punkte 24,15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UN1XTF 0,71 50,00 EUR 3,48 16.12.2026 DAX Call UG9YZA 2,54 27200,00 Punkte 13,38 18.12.2026 DAX Call UG7GHF 13,68 22900,00 Punkte 8,47 18.09.2026 Deutsche Bank AG Put UN4RDP 1,65 23,00 EUR -5,4 17.06.2026 Deutsche Bank AG Put UN0DXD 2,15 23,00 EUR -4,2 15.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UG4UUT 2,54 21108,42077 Punkte 15 Open End DAX Short UG83P1 1,16 23743,023841 Punkte -20 Open End DAX Long UN699M 3,05 21862,226562 Punkte 30 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 2,37 957,561336 EUR 3 Open End DAX Long UG6WQ6 1,39 20354,614978 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2026; 10:45 Uhr;

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