Verhaltener Wochenschluss am Aktienmarkt

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss schwächer. Nach den starken Schwankungen zur Wochenmitte startet der DAX mit Abschlägen in den Handel. Auch an den internationalen Börsen überwiegt Zurückhaltung. Der Euro Stoxx 50 gibt leicht nach. Auch die US-Märkte tendieren vorbörslich ebenfalls leichter. In Asien schloss der Nikkei 225 im Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht die erneute Verlängerung des US-Ultimatums an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus. Präsident Donald Trump gewährte Teheran einen zehntägigen Aufschub, verbunden mit der Zusage, bis Anfang April keine iranischen Energieanlagen anzugreifen. Für die Märkte ist das lediglich ein Zeitgewinn. Die Meerenge bleibt faktisch kaum passierbar, der Ölmarkt reagiert angespannt, und der hohe Brent-Preis signalisiert weiterhin erhebliches Eskalationsrisiko. Damit bleibt Energie der zentrale Risikofaktor für Inflation und Konjunktur und zugleich der wichtigste Taktgeber für die Stimmung an den Börsen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Jungheinrich Aktie gerät zum Wochenschluss etwas unter Druck. Zwar steigerte Jungheinrich im Geschäftsjahr Auftragseingänge und Umsatz, jedoch belasteten umfangreiche Sondereffekte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verkauf der russischen Tochter das Ergebnis. Das berichtete operative Ergebnis fiel deutlich niedriger aus als im Vorjahr, zudem wurde die Dividende spürbar gekürzt. Der grundsätzlich zuversichtliche Ausblick für das laufende Jahr reichte zunächst nicht aus, um die Enttäuschung über die Ergebnisqualität zu kompensieren.
Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf zeigt sich vorbörslich zwar unverändert, rückt jedoch nach einer kritischen Neubewertung in den Fokus. Hintergrund sind Wachstumsbedenken im Massenmarkt für Hautpflege sowie die starke Abhängigkeit von der Kernmarke Nivea. Zwar bleibt die Bilanz solide, doch fehlende kurzfristige Impulse bei Margen und Kapitalverwendung dämpfen aktuell die Fantasie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UN43LC
|14,98
|23774,490857 Punkte
|16,17
|Open End
|SAP SE
|Bull
|HC1RNA
|3,32
|113,267564 EUR
|4,41
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZCA
|7,08
|21678,874486 Punkte
|29,51
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WTP
|19,03
|24214,563169 Punkte
|11,48
|Open End
|DAX
|Bear
|UN63M1
|8,64
|23182,985764 Punkte
|24,15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|RENK Group AG
|Call
|UN1XTF
|0,71
|50,00 EUR
|3,48
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UG9YZA
|2,54
|27200,00 Punkte
|13,38
|18.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GHF
|13,68
|22900,00 Punkte
|8,47
|18.09.2026
|Deutsche Bank AG
|Put
|UN4RDP
|1,65
|23,00 EUR
|-5,4
|17.06.2026
|Deutsche Bank AG
|Put
|UN0DXD
|2,15
|23,00 EUR
|-4,2
|15.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG4UUT
|2,54
|21108,42077 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Short
|UG83P1
|1,16
|23743,023841 Punkte
|-20
|Open End
|DAX
|Long
|UN699M
|3,05
|21862,226562 Punkte
|30
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|2,37
|957,561336 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Long
|UG6WQ6
|1,39
|20354,614978 Punkte
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2026; 10:45 Uhr;
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