Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3320729869/ WKN A460QT) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 750 Mio. Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,250% p. a. und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die erste Zinszahlung sei für den 23. Dezember 2026 vorgesehen. Die Anleihe laufe bis zum 23. Dezember 2030. Die Stückelung liege bei 1.000 Euro nominal. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,30% (Stand: 26.03.2026, 9:57 Uhr). Die Deutsche Post könne die Anleihe nach den Emissionsbedingungen vorzeitig vollständig zurückzahlen. Entscheidend seien die dort festgelegten Voraussetzungen, Fristen und Rückzahlungsmodalitäten. Moody's bewerte die DHL Group langfristig mit A2 (Ausblick: stabil). (News vom 26.03.2026) (27.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de