Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) zeigte im vergangenen Monat eine spürbare Schwächephase gegenüber dem Euro, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nachdem der Kurs zu Monatsbeginn noch stabil bei rund 24,25 CZK notiert habe, habe die Währung im Verlauf des März nachgegeben und sich zuletzt bei etwa 24,51 CZK eingependelt. Dieser Wertverlust von gut 1 Prozent resultiere vor allem aus der allgemeinen Marktunsicherheit. Dennoch bleibe die Krone im Jahresvergleich robust. In Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage werde die Tschechischen Nationalbank weiterhin vorsichtig agieren. Zinserhöhungen würden in naher Zukunft durchaus möglich sein. Der Zinssenkungszyklus sei vorerst vorbei. (27.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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