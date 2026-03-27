EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Überblick
Details
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 26.03.2026
27.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299336 27.03.2026 CET/CEST
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