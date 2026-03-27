© Foto: Google GeminiGold steigt zwar wieder, doch Öl, Inflation und Zinsen bremsen jede Rallye. Gleichzeitig wittern erste Investoren Chancen.Der Goldpreis stieg am Freitag durch einen schwächeren US-Dollar und Schnäppchenkäufe. Dennoch steuert der Rohstoff auf seinen vierten Wochenverlust in Folge zu, da steigende Energiepreise und steigende Zinsen die Märkte belasten. Der Rückgang des Goldpreises ist vor allem auf die zunehmende Stärke des US-Dollars zurückzuführen. Dieser gab jedoch am Freitag nach, wodurch Gold in anderen Währungen günstiger wurde. Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, erklärte, dass Gold in den vergangenen Wochen als Liquiditätsanlage verkauft wurde, um die Volatilität und Margin …Den vollständigen Artikel lesen
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