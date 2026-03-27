Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 3. April 2026 Premiere: "Die Kinder aus der Silberstraße" (ZDF)- Ab 3. April 2026 Premiere: "Unsere Ferien auf Saltkrokan" (ZDF)- Ab 4. April 2026 Premiere: "Die drei !!!" (KiKA)- Ab 7. April 2026 Premiere: "Ormhildur, die Mutige" (NDR)- Ab 11. April 2026 Premiere: "Mixed-WG - Ab nach Alicante" (ZDF)- Ab sofort Voting-Start für den "KiKA Award"Premiere: "Die Kinder aus der Silberstraße" (ZDF), ab 3. April 2026Familienfilm | AD & UT | für Grundschulkinder & PreteensSeitdem ihre Mutter verschwunden ist, leben die elfjährige Katinka und ihre drei Geschwister ganz ohne Erwachsene. Doch als der strenge Schuldirektor Herr Motte misstrauisch wird und ihre Mutter kennenlernen möchte, schmieden die Geschwister einen raffinierten Plan: Damit sie nicht auffliegen, stellen sie Miss Nelly als ihre Nanny ein.- Wo schauen? Der dänische Familienfilm ist ab 3. April 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere: "Unsere Ferien auf Saltkrokan" (ZDF), ab 3. April 2026Kinderserie | AD | für GrundschulkinderPelle verbringt die Sommerferien mit seiner Familie auf Saltkrokan, wo ihn unbeschwerte Tage mit seinen Geschwistern und neuen Freunden erwarten. Gemeinsam erleben sie jede Menge Abenteuer, auch wenn sich der spießige Uffe immer wieder einmischt.- Wo schauen? Die Neuauflage der Kultserie von Astrid Lindgren ist ab 3. April 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere: "Die drei !!!" (KiKA), ab 4. April 2026Krimiserie | UT & AD | für GrundschulkinderKim liebt es, Rätseln auf die Schliche zu kommen. Auf der Suche nach Mitgliedern für ihren Detektivclub wird sie schnell fündig. Marie und Franzi sind nicht nur die perfekten Kandidatinnen für das Rätselknacken, sondern werden schnell zu ihren besten Freundinnen. Gemeinsam stellen sie sich kniffligen Fällen und meistern gleichzeitig ihren Alltag zwischen Schule, Eltern und Freundschaften.- Wo schauen? Alle zehn Folgen der Krimiserie sind ab 4. April 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere: "Ormhildur, die Mutige" (NDR) ab 7. April 2026Animationsserie | UT | für PreteensNach der großen Gletscherschmelze sind gefährliche Kreaturen aus dem Eis erwacht. Um sie erneut in das ewige Eis zu bannen, begibt sich das mutige Mädchen Ormhildur mit dem Geschichtslehrer Albert, der Magierin Gudrun und der entschlossenen Bandenführerin Brunhild auf eine gefährliche Mission. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur sagenumwobenen Höhle der Beschwörung.- Wo schauen? Alle 26 Folgen der isländischen Animationsserie sind ab 7. April 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere: "Mixed-WG - Ab nach Alicante" (ZDF), ab 11. April 2026Doku-Soap | UT | für PreteensNach fünf Jahren ziehen erstmals wieder drei Jungs und drei Mädchen gemeinsam in eine WG-Villa. Neben dem typischen WG-Alltag mit all seinen Überraschungen entdecken die Jugendlichen die spanische Mittelmeerküste. Der Staffelstart wird wie gewohnt auf den Social-Media-Kanälen der WG begleitet: Auf YouTube, Instagram und TikTok erfahren Fans, wer es unter die Top 12 des Castings geschafft hat und welche sechs Jugendlichen schließlich einziehen.- Wo schauen? Die 23. Staffel von "Die WG" ist ab 11. April 2026 wöchentlich mit zwei neuen Folgen auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Voting-Start für den "KiKA Award", ab sofortPublikums-Voting & Gewinnspiel | für Grundschulkinder & PreteensMit einer großen Live-Show präsentiert KiKA zusammen mit ARD und ZDF am 24. April 2026, um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) eine neue Ausgabe des "KiKA Award". In den Kategorien "Musik" (Nominierungen: Rapperin Zah1de; Sängerin Leony; Sänger Álvaro Sole) und "Sport" (Nominierungen: Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Julia Gwinn; Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft Johannes Golla; Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer) kann ab sofort auf kika.de abgestimmt werden. Mit der Teilnahme an der Abstimmung haben die Fans die Möglichkeit, eine von fünf Reisen mit Tickets zur Show nach Köln zu gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 7. April, weitere Informationen stehen auf kika.de.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpresse-plus%2Fnonlinearer-newsletter%2Fneues-kikaninchen-welt-100.html&data=05%7C02%7CToniMaximilian.Quent%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C02ef6bd57a2d48893bd408dd107d29b6%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638684851963652865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UOlB89C%2BRiw53LuR%2BRdMcvpgsB%2BdpDYYcVOvhuW7f1M%3D&reserved=0).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6244840