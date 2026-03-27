Am Finanzmarkt wird das Risiko hoher Arbeitslosigkeit "dank künstlicher Intelligenz" diskutiert. Roboter zeigen, dass sie mit KI sehr hilfreich sein können. Vergessen Sie das Piepsen von R2-D2 oder Hollywood-Dystopien à la I, Robot. Wer heute an humanoide Roboter denkt, sieht noch stolpernde Prototypen und fliegende Blechköpfe. Doch das Lachen über diese Anfänge wird schnell verstummen. Stattdessen zeichnet sich ein "Nokia-Moment" ab: Roboter wandeln sich von teuren Spielereien zur industriellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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