© Foto: Sina Schuldt/dpaCTS Eventim hat enttäuscht: Starke Jahreszahlen, aber schwache Jahresziele und eine Dividendenkürzung lassen die Aktie am Freitagmorgen um 17 Prozent einbrechen. Wo liegt die Zukunft des Ticketvermarkters?Die Aktie von CTS Eventim kommt am Freitag mit einem kräftigen Kursverlust von 17 Prozent unter die Räder, nachdem das Unternehmen sowohl die Jahreszahlen für 2025 als auch den Ausblick für 2026 präsentiert hatte. Trotz solider Ergebnisse im vergangenen Jahr enttäuschte der Ausblick für 2026, was bei Anlegern für Verunsicherung sorgte. Mit dem Crash am Freitag notiert die Aktie nun so niedrig wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte CTS Eventim den Umsatz um …Den vollständigen Artikel lesen
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