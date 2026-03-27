Der Jahresbericht von Scout24 bestätigt vollständig die vorläufigen Zahlen für 2025, mit einem Umsatzanstieg von 14,7% auf 649,6 Mio. EUR und einem Anstieg des ordinary operating (oo) EBITDA um 16,5% auf 405,7 Mio. EUR bei einer Marge von 62,5 %. Die Umwandlung des freien Cashflows bleibt stark bei 62% des ooEBITDA. Die organische Margenprognose für 2026 von bis zu 64% übersteigt bereits die Ziele des CMD 2024, wobei die einmaligen Effekte im Zusammenhang mit Spanien bis 2027 vollständig abgebaut werden sollen. Die Risiken im Zusammenhang mit KI dürften begrenzt sein, da der Traffic von LLM unter 1% liegt und proprietäre Daten abgeschottet sind. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 129,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
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