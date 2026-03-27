Merck & Co.: Defensive Pharma-Power im Spannungsfeld der Zinspolitik!

Knackt die Aktie die 120-Dollar-Marke?!

Rückblick

Wir sehen einen stabilen Aufwärtstrend, der durch den gleitenden Durchschnitt (EMA 50) gestützt wird. Der Kurs notiert darüber, was auf ein bullisches Momentum hindeutet. Nach der starken Rallye befindet sich die Aktie aktuell in einer gesunden Seitwärtsphase.

Merck & Co.-Aktie: Chart vom 26.03.2026, Kürzel: MRK, Kurs: 118.93 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei ca. 120 US-Dollar hat sich ein signifikanter horizontaler Widerstand ausgebildet. Dieser Bereich wurde mehrfach getestet, aber bisher nicht nachhaltig überwunden. Sollte die Aktie per Tagesschlusskurs über dieser Marke schließen, wäre dies ein Kaufsignal. Ein Stop-Loss könnte knapp unterhalb des EMA 20 bei 116.50 US-Dollar platziert werden, um das Risiko zu begrenzen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter die 20-Tagelinie fallen, würde sich das kurzfristige Bild eintrüben. Nach dem EMA 50 wäre das nächste Ziel das Januar-Pivot-Tieg bei 106 US-Dollar.

Meinung

Die Merck-Aktie bietet aktuell ein spannendes technisches Setup. Während die Fundamentaldaten durch die Cidara-Übernahme kurzfristig optisch belastet sind, bleibt die operative Stärke (besonders bei Keytruda und Winrevair) beeindruckend. Der Ausbruch über 120 US-Dollar könnte den Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung geben. Defensive Pharmawerte wie Merck profitieren von Marktunsicherheit. Wenn die Zinsen stabil bleiben oder sinken und Tech-Werte wieder anziehen, könnten Anleger Kapital aus Value-Titeln abziehen, um in Wachstumswerte zu investieren.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 294.04 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.29 Mrd. USD

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

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