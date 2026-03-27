DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRED.F.WIED.25/37 MTN DE000A4PU1R0 01.04.2026 HZE/EOT
KRED.F.WIED.25/37 MTN DE000A4PU1S8 01.04.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRED.F.WIED.25/37 MTN DE000A4PU1R0 01.04.2026 HZE/EOT
KRED.F.WIED.25/37 MTN DE000A4PU1S8 01.04.2026 HZE/EOT
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