Paris (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar hat seine seit Jahresbeginn anhaltende Rally vorerst unterbrochen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Habe ein Euro vor circa zwei Wochen noch knapp 1,62 Australische Dollar gekostet, hätten Devisenhändler zuletzt rund 1,66 AUD je Euro zahlen müssen. Der im Fachjargon so genannte Aussie-Dollar gelte als zyklische, rohstoffnahe Währung. In Phasen erhöhter Unsicherheit oder geopolitischer Spannungen werde Kapital eher aus solchen Währungen abgezogen und in stabilere Währungsräume wie die Eurozone umgeschichtet. Der Abwärtsbewegung habe selbst die jüngste Zinserhöhung nichts entgegensetzen können. Die Reserve Bank of Australia rechne mit einer hartnäckigen Teuerung durch die hohen Ölpreise und habe die Zinsen am 17. März zum zweiten Mal in Folge angehoben, auf nun 4,10%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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