Elektrische Unternehmensflotten sind vielen Ländern Europas das neue Normal. Das geht aus einer neuen Studie von DKV Mobility hervor. Konkret plant mehr als die Hälfte der befragten Betriebe, binnen zwei Jahren weitere vollelektrische Fahrzeuge anzuschaffen. Deutschland sticht vor allem mit einer Eigenheit bei der betrieblichen Ladeinfrastruktur heraus. Die 15-seitige Analyse der DKV Mobility schlägt einen Bogen von der geplanten Flotten-Beschaffungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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