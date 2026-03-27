© Foto: OpenAIDie Hidrovía-Ausschreibung weckt das Interesse der USA, während Gespräche über strategische Investitionen und geopolitische Ziele an Fahrt gewinnen.US-Unternehmen prüfen den Einstieg in die argentinische Ausschreibung für die Hidrovía Paraguay-Paraná, eine große Binnenwasserstraße für den Gütertransport. Ihr Interesse fällt zeitlich mit Gesprächen über strategische Investitionen zwischen der argentinischen Regierung und einer US-amerikanischen Entwicklungsagentur zusammen. Unternehmen aus den Vereinigten Staaten haben begonnen, die Teilnahme am Bieterverfahren für die Paraguay-Paraná-Wasserstraße zu prüfen. Diese ist ein wichtiger Logistikkorridor, über den rund 80 Prozent der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE