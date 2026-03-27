Goldproduzent: Analyst sieht enormes Bewertungs-Potenzial

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Heliostar Metals verbindet laut Analyst Dave Storms, CFA, operatives Wachstum mit einer auffälligen Bewertungslücke. In seiner Analyse hebt er hervor, dass das Unternehmen verstärkt auf Cashflows aus laufender Produktion setzt, um neue Projekte voranzutreiben und die Verwässerung zu begrenzen - während die Bewertung im Branchenvergleich aktuell deutlich unter dem Niveau der Peergroup liegt.

Heliostar Metals verbindet laut Analyst Dave Storms, CFA, operatives Wachstum mit einer auffälligen Bewertungslücke. In seiner Analyse hebt er hervor, dass das Unternehmen verstärkt auf Cashflows aus laufender Produktion setzt, um neue Projekte voranzutreiben und die Verwässerung zu begrenzen - während die Bewertung im Branchenvergleich aktuell deutlich unter dem Niveau der Peergroup liegt.

Fokus auf operativen Fortschritt

Die Analyse von Dave Storms, CFA, stellt die operative Entwicklung in den Mittelpunkt. Der Analyst betont, das Unternehmen setze bewusst auf ein Modell, bei dem Wachstum aus eigener Kraft finanziert werde, statt auf regelmäßige Kapitalerhöhungen zurückzugreifen. Heliostar betreibe nach Angaben des Analysten bereits zwei produzierende Minen, La Colorada und San Agustin, und nutze deren Einnahmen gezielt zur Weiterentwicklung weiterer Projekte. Dieses Vorgehen soll laut Storms die Verwässerung für bestehende Aktionäre reduzieren.

Analystenblick: Wachstum durch laufende Produktion

Durch die Übernahme mehrerer Projekte im Jahr 2024 entwickelte sich das Unternehmen laut Research direkt zu einem Goldproduzenten, wobei die bestehenden Minen nicht nur laufende Produktion liefern, sondern zugleich als finanzielle Basis für weiteres Wachstum dienen, da ein Teil der Investitionen aus dem operativen Cashflow gedeckt wird. Laut Storms wird für die Mine La Colorada eine jährliche Produktion von etwa 20.000 bis 22.300 Unzen Gold erwartet, während die Mine San Agustin ab 2026 rund 30.000 bis 32.700 Unzen liefern soll. Diese laufenden Einnahmen bilden die Grundlage, um Projekte wie Ana Paula weiterzuentwickeln. CEO Charles Funk bestätigt diesen Ansatz und erklärt im Unternehmensbericht, dass Heliostar dank einer soliden Bilanz und Cashflows seine Wachstumspläne beschleunigen könne.