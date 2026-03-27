Johannesburg, 27. März 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:
Name
Richard Stewart
Position
Vorstandsmitglied und verantwortliche Person
Unternehmen
Sibanye Stillwater Limited
Art der Beteiligung
Direkt und wirtschaftlich
Art der Transaktion
Kauf von Aktien am Markt
Transaktionsdatum
26. März 2026
Anzahl der Aktien
41.229
Wertpapiergattung
Stammaktien
Marktpreis
47,00 R
Gesamtwert
1.937.763 R
Gemäß Absatz 6.83 der Börsenvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.
Ende.
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.
Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted
Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs
Tel.: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
X: https://twitter.com/SIBSTILL
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Gegründet in der Republik Südafrika
Registrierungsnummer 2014/243852/06
Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)
ISIN - ZAE000259701, US82575P1075
Emittentencode: SSW
("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe")
Eingetragene Anschrift:
Constantia Office Park
Bridgeview House • Gebäude 11 • Erdgeschoss
Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road
Weltevreden Park • 1709
Postanschrift:
Private Bag X5 • Westonaria • 1780
Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83537
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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