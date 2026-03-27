Zwei Renault Trucks E-Tech D sind seit Dezember 2025 in der Stadt unterwegs. Für die Müllentsorgung sind sie mit einem Zoeller-Aufbau ausgestattet. Die neuen Fahrzeuge ersetzen zwei dieselbetriebene Müllsammler. Konkret handelt es sich bei den beiden Fahrzeugen um Exemplare vom Typ E-Tech D Wide LEC, wobei letzteres für "Low Entry Cab" steht - für den städtischen Einsatz haben diese LEC-Modelle ein niedrigeres Fahrerhaus und eine Bustüre anstelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net